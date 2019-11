Glaube : Die Bedeutung des Weines - Geistliche Weinprobe in Fell

Fell In Zusammenarbeit mit den Winzern aus Fell, Fastrau und Riol, der Pfarrgemeinde St. Martin, Fell und verschiedenen Solisten und Chören wird in einem Gottesdienst die Bedeutung des Weines gefeiert. Zur geistlichen Weinprobe lädt der Pfarrgemeinderat Fell am Freitag, 15. November, 19 Uhr, in die Pfarrkirche St. Martin in Fell ein.

