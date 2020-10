Rettungsdienst : Die Berufsfeuerwehr Trier zieht frühestens 2027 um (mit Kommentar, Fotos und Video)

Der Neubau der Hauptwache der Berufsfeuerwehr Trier und der Integrierten Rettungsleitstelle für die gesamte Region wird das größte Bauprojekt der kommenden Jahrzehnte in Trier. Die aktuelle Situation für die Berufsfeuerwehr ist prekär. Doch bis 2027 muss sie noch genügen. Foto: Rainer Neubert

Trier Daumen hoch vom Stadtrat Trier. Bis die Berufsfeuerwehr und die Rettungsleitstelle an die Kaiserthermen ziehen können, werden aber noch sieben Jahre vergehen. Warum es nicht schneller geht.

Wenn die Polizei im kommenden Frühjahr das Gelände des ehemaligen Präsidiums an den Kaiserthermen räumt, rollen erst einmal die Abrissbagger an. „Wir hoffen, dass es bei der Zusage bleibt, dass wir am 1. Mai loslegen können“, sagt der für die Feuerwehr zuständige Dezernent Thomas Schmitt. Bis der Abriss, die umfassenden archäologischen Grabungen auf dem bislang nicht untersuchten Bereich unter Parkplätzen und Hofflächen sowie die eigentliche Bauphase für die neue Hauptwache der Berufsfeuerwehr Trier bewältigt sein werden, sind dann mindestens sechs Jahre kalkuliert.

„Wir können diesen Zeitrahmen nicht verkürzen“, versichert der Dezernent. So werden die Abrissarbeiten noch in der Verhandlungsphase mit dem Land realisiert, als vorzeitige Maßnahme. Denn noch mehr Zeit soll nicht verloren werden, nachdem der Diskussionsprozess um das Wie und Wo bereits seit 2008 im Gange ist. Zuletzt war es das Warten auf das neue Rettungsdienstgesetz des Landes, in dem unter anderem die Aufteilung der Kosten für diesen Bereich neu geregelt wurde, das zu Verzögerungen geführt hatte. Und auch die Diskussion mit dem Kreis Trier-Saarburg über den Standort der Rettungsleitstelle benötigte mehr Zeit, als es zumindest der Trierer Verwaltung lieb war.

Info Details zu Kosten und Planung Die Stadt Trier ist verpflichtet, die Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist von 15 Minuten zu gewährleisten. Das ist derzeit in den Höhenstadtteilen nur zum Teil möglich. Zur Verkürzung der Fahrzeiten ist deshalb eine Verlagerung der Hauptfeuerwache notwendig. Für die Stadtteile im Nord-Westen wurde bereits die Feuerwache 2 in Trier-Ehrang in Betrieb genommen. Mit der neuen Hauptfeuerwache an den Kaiserthermen bleibt lediglich Herresthal nicht innerhalb der Frist von der Berufsfeuerwehr Trier erreichbar. Dort stellt der Kreis Trier-Saarburg die schnelle Hilfe sicher. In der seit 2008 laufenden Diskussion über einen möglichen neuen Standort für den Umzug vom Pacelli-Ufer sind folgende Standorte nach Überprüfung ausgeschieden: Spitzmühle (wegen Altlasten), Ostallee (Hilfsfrist kann nicht eingehalten werden), Löwenbrückener Straße (andere Nutzung vorgesehen). Eine Drei-Wachen-Strategie hat sich aus Kostengründen nicht durchgesetzt. KOSTEN Die aktuell kalkulierten Kosten für die Hauptfeuerwache betragen 54,3 Millionen Euro (Brandschutz 48,1 Millionen Euro; Rettungsdienst 6,2 Millionen Euro). Die Kosten für die neue Rettungsleitstelle sind noch nicht ermittelt. Sicher ist eine zweistelliger Millionenbetrag. ZUSCHÜSSE Die Stadt hofft auf etwa 50 Prozent Zuschüsse vom Land. Die Kosten für die Rettungsleitstelle werden auf die Stadt und die Landkreise aufgeteilt. ZEITPLAN Ab sofort: Vergabeverfahren und Wettbewerb. Gesucht wird ein Generalplaner. Verfahrensbetreuung und Vorbereitung Wettbewerb stehen als nächste Schritte an. Frühjahr 2021: Auszug der Polizei. Frühjahr 2021 bis Ende 2021: Abriss Polizeipräsidium. Ab 2022: Archäologische Grabungen (Dauer etwa 22 Monate). Herbst 2021 bis Herbst 2023: Planung/Ausschreibung/Vergabe bis Baubeginn. 2024 bis 2026: Bauphase 2027: Inbetriebnahme.

„Wir haben trotz einiger intensiver Diskussionen einen konstruktiven Weg zur Lösung gefunden“, umschreibt Landrat Günther Schartz das diplomatisch, was üblicherweise eher als Streit bezeichnet wird. Mit dem Ergebnis sind beide Seiten zufrieden: Die Integrierte Rettungsleitstelle, die alle Rettungseinsätze in Trier und den Kreisen des ehemaligen Regierungsbezirks Trier koordiniert, wird auch in der neuen Hauptwache wichtiger Bestandteil sein. 168 000 Einsätze wurden von den 30 Mitarbeitern der Einsatzzentrale im vergangenen Jahr koordiniert, für deren Betrieb der Kreis Trier-Saarburg verantwortlich ist. Letztlich sei die personelle Reserve durch die Berufsfeuerwehr Trier das entscheidende Argument dafür gewesen, erläutert Schartz.

In den vergangenen Monaten war die Leitstelle am Barbara-Ufer, in der Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, des DRK Trier-Saarburg und des Malteser-Hilfsdienstes arbeiten, bereits technisch erneuert und auf zehn Arbeitsplätze erweitert worden. An den Kaiserthermen wird diese Zahl vermutlich doppelt so hoch sein. Eine Kostenschätzung für diesen Bereich gibt es auch deshalb noch nicht. Höher als die 13 Millionen Euro, die eine Leitstelle in Ludwigshafen vor drei Jahren gekostet hat, wird die Summe allerdings mit Sicherheit sein.

Die Summe von 54,1 Millionen Euro, die für die Hauptfeuerwache ohne Leitstelle prognostiziert wird (siehe Info), lässt das Gesamtprojekt aber zur „größten Maßnahme in Trier für Jahrzehnte“ werden, wie Thomas Schmitt betont. Größer noch als die Sanierung des Stadttheaters, für die er als Kulturdezernent ebenfalls zuständig ist. Und wie dort zeigt ein Rundgang durch die Gebäude, dass die Zustände für die Beschäftigten alles andere als gut sind.

„Unseren Mitarbeitern wird viel zugemutet. Aber zumindest können wir sie mit modernster Fahrzeugtechnik vor dem größten Frust bewahren“, sagt Olaf Backes, stellvertretender Leiter des Amtes für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst. Der Co-Chef der Berufsfeuerwehr zeigt die massive Stützkonstruktion im Keller, abbröckelnden Putz, Büro-Container, die nicht isolierten Mannschaftsräume für die Einsatzteams und den zum Trockenraum umfunktionierten Heizungskeller.

