Kultfigur aus Trier Von einem, dem nie die Luft ausgeht: Auf einen Kakao mit „Ballon Helmut“

In der Liebe ist es ja bekanntlich oft so wie mit den Ballons. Die Luft, die ist dann irgendwann mal raus. Manchmal donnernd mit lautem Peng, manchmal schleichend mit leisem Zisch. So oder so: Am Ende ist sie fort, die Luft. Kann so gehen im Leben, muss aber nicht. Fragen Sie mal Helmut Kreber, der weiß das. Wahrscheinlich sogar weiß es niemand besser als er, jedenfalls nicht in Trier. Denn wenn sich in der Römerstadt jemand auskennt mit Liebe und Ballons, dann ist das Helmut Kreber. Er weiß, wie sie drinbleibt, die Luft, in Liebe und Ballon …