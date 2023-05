Events am Wochenende Die schönsten Fotos von den Events in der Region auf einen Blick

So war der Samstag bei Wine in the City: Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zog es am Samstag viele Weinliebhaber in die Trierer Innenstadt. Am Weindorf auf dem Hauptmarkt und im großen Winzerzelt auf dem Domfreihof präsentierten Winzer aus Trier und Umgebung ihre edelsten Tropfen. Gemeinsam mit Moselweinprinzessin Kerstin Urban aus Bernkastel-Wehlen konnten Weinkenner fachsimpeln oder einfach nur die Rieslingkreationen probieren. Zusätzlich lud die Schlemmerweinprobe in zahlreichen Trierer Geschäften ebenfalls zum Entdecken edler Moselweine ein.