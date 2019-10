Trier Für den Fichten- und Tannenbestand im Trierer Wald gibt es keine größere Gefahr als den kleinen, braun-schwarzen Sechsbeiner. Die Schuld dafür tragen aber nicht die Insekten, sondern die Menschen. Zur Abwendung der Katastrophe kommt auch moderne Technik zum Einsatz.

„Die dritte Generation haben wir in diesem auf jeden Fall erreicht, möglicherweise auch eine Vierte“, erklärt Forstamtsleiter Gundolf Bartmann. Im Vergleich mit dem Westerwald, Hochwald und Wäldern in der Eifel, sei die Borkenkäferplage für den Trierer Wald kein katastrophales Problem. Einerseits gäbe es aufgrund des generell wärmeren und trockeneren Moselklimas ohnehin nicht so viele Fichten und Tannen. Andererseits hätten sich die Nadelbäume, die es hier gibt sich über die Jahre an die hohen Temperaturen angepasst und kämen daher besser mit dem Wassermangel klar, als andere Wälder, in denen es eigentlich nie an Wasser gefehlt hat. Dennoch sei in Trier die nordamerikanischen Küstentannen beinahe vollständig vom Borkenkäfer vernichtet worden. Das untersuchte Revier Altenhof sei aufgrund der Lage an einem kleinen Fluss, sowie am kühleren Nordhang, vergleichsweise wohlauf.