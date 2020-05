CORONA : „Eine neue Verbindung zur Umgebung“

Trier Die Corona-Krise kehrt eine jahrzehntelange Entwicklung um – das beobachtet Gerrit Fröhlich, Soziologe an der Universität Trier.

Gerrit Fröhlich hat schnell reagiert: Er bietet seinen Soziologie-Studenten an der Uni Trier im laufenden Sommersemester eine Veranstaltung zum Alltag in der Pandemie an. Im TV-Interview spricht er über die sich wandelnde Bedeutung des Umfelds und antwortet auf die Frage, was nach der Krise davon bleiben wird.