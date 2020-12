Gesundheit : Die Corona-Lage in der Region Trier bleibt angespannt

Trier/Konz/Hermeskeil Einen Todesfall und 45 Neuinfektionen verzeichnet das Gesundheitsamt in Trier am Wochenende. Die Verstärkung durch die Bundeswehr bleibt der Behörde vorerst erhalten.

Das Gesundheitsamt Trier/Trier-Saarburg meldet am Wochenende einen weiteren Todesfall in Trier im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung und insgesamt 45 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis Trier-Saarburg. In Krankenhäusern werden laut der Behörde insgesamt 25 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, die meisten davon im Corona-Gemeinschafts­krankenhaus in Trier. Neun von ihnen werden laut dem Intensivregister der deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) in Trier intensivmedizinisch behandelt. Acht davon werden invasiv beatmet. 33 Betten von 111 Intensivbetten in Trier (95 Betten) und Trier-Saarburg (16 Betten) sind noch frei. Die Covid-19-Patienten belegen laut dem Register weniger als zehn Prozent der vorhandenen Betten.