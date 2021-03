Gesundheit : Corona: 15 Neuinfektionen im Landkreis und in der Stadt – Inzidenz in Trier unter 25, im Kreis bei 30

Corona: 15 Neuinfektionen im Landkreis und in der Stadt – Inzidenz in Trier unter 25, im Kreis bei 30

Trier Die Inzidenz im Landkreis Trier-Saarburg ist weiter gefallen. In der Stadt Trier liegt sie genauso hoch wie gestern.

Am heutigen Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 15 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, zehn aus dem Landkreis und fünf aus der Stadt Trier. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 23,3 sowie im Landkreis bei 30,1 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern.