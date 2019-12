Vortrag : Die digitale Fortschrittsfalle - Matinee im Palais Walderdorff Trier

Trier Prof. Dr. Werner Thiede lehrt systematische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg und ist evangelischer Pfarrer i. R. Er warnt vor einem unaufgeklärten Fortschrittsdenken, das notgedrungen in eine Katastrophe führe.

In der Matinee des Theologischen Quartetts Trier spricht Prof. Thiede am Sonntag, 8. Dezember, um 11 Uhr im Palais Walderdorff am Domfreihof in Trier zum Thema „5G als digitale Fortschrittsfalle“ – Warum der Digitalgesellschaft freiheitliche und gesundheitliche Rückschritte drohen.