Soziales : Trierer Telefonengel knüpfen Kontakte

Trier Die Ehrenamtsagentur ruft ein neues Projekt ins Leben. Die Initiative soll es möglich machen, dass sich Menschen trotz der Corona-Pandemie kennenlernen und Beziehungen aufbauen.

Derzeit ist es für alle Menschen schwer, neue Kontakte zu knüpfen: Fast alle Einrichtungen, in denen man normalerweise Menschen kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen kann, mussten gerade wieder schließen: Vereine, Kurse, Theater, Kinos, Restaurants und Kneipen kommen dafür nicht mehr in Frage.

Frei nach dem 1970er-Jahre-Motto „Ruf doch mal an“ hat die Ehrenamtsagentur Trier eine Initiative aufgegriffen, die in anderen Städten schon erfolgreich praktiziert wird: „Telefonengel“! Menschen, die sich bisher nicht kannten, rufen sich regelmäßig zu einer zuvor vereinbarten Uhrzeit an und erkundigen sich gegenseitig nach dem Befinden. Dies geschieht innerhalb von Telefonketten, die aus bis zu fünf „Telefonengeln“ bestehen: Person 1 ruft Person 2 an, diese wählt anschließend die Nummer von Person 3, und so weiter.