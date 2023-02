Landwirtschaft : Obstbauer aus Bekond: „Unsere Erdbeeren werden hier produziert und bleiben in der Region“

Mit 24 Jahren ist er schon sein eigener Chef: Nun steht der Bekonder Obstbauer Alexander Briesch vor vielen Herausforderungen. Der Klimawandel macht ihm ebenso zu schaffen wie betriebliche Kapazitätsgrenzen. Das Unternehmen versorgt die Region mit frischen Äpfeln und Erdbeeren. Er hat viele Pläne.

Nur selten ergreifen junge Leute den Beruf eines Obstbauern. Ein Beruf, wo noch viel Handarbeit gefragt ist, in dem die Saison das Sagen hat, wo bei Wind und Wetter gearbeitet wird. Daher verwundert es kaum, dass es in der hiesigen Region nicht viele gibt. Von rund 20 erwerbstätigen Obstbauern – einschließlich derer mit Nebenerwerb – finden sich nur zwei unter 30 Jahren. Ein großer Obstbauer in der Nähe habe bereits aufgehört, es fehlten dann irgendwann die Anbaubetriebe, bedauert der 25-jährige Alexander Briesch aus Bekond.

Er gehört zum Nachwuchs in der Branche und ist bereits „Obstbaumeister“. Im Juli 2022 hatte er mit 24 Jahren den elterlichen Betrieb in Bekond übernommen. Heute ist er als Betriebsleiter neben der praktischen Arbeit auch für den Vertrieb der Produkte sowie für die zukunftsorientierte Entwicklung des 24 ha großen Betriebes zuständig. Dass er diesen Beruf ergriffen hat, ist indes kein Zufall. Schon als kleiner Junge begleitete er seinen Vater gerne zur Arbeit, das gefiel ihm. Schon früh half er tatkräftig mit. Alexander ist glücklich mit seiner Berufswahl, er wusste schließlich, was ihn als selbständigen Obstbauer erwartete. „Ich finde es cool, es ist etwas ganz anderes ist, als das, was andere so machen“, sagt der junge Bekonder.

Warum Alexander Briesch Obstbauer geworden ist

Alexander betont, dass er den Beruf nicht aus einem Pflichtgefühl gegenüber den Eltern gewählt hat. „Ich hätte mich nicht drängen lassen, es hat mir einfach immer Spaß gemacht.“ Von der Pike auf hat er den Obstbauer erlernt: Nach seinem Schulbesuch ging es nach Meckenheim bei Bonn in eine dreijährige Ausbildung als Gärtner mit der Fachrichtung Obstbau in einem Direktvermarktungsbetrieb. Anschließend arbeitete er zu Hause, besuchte zwei Jahre später erfolgreich die Meisterschule in Klein Altendorf und übernahm anschließend mit 24 Jahren den elterlichen Betrieb.

Den ursprünglich auf Wein- und Ackerbau ausgerichteten Betrieb hatte sein Vater Norbert bereits seit den 90er Jahren peu à peu um Obstbau zu erweitert und in dieser Richtung professionalisiert, schaffte Vieh und Ackerbau ab. Heute baut das Obstgut Briesch überwiegend Obst an, Alexander möchte ihn nun mit seiner eigenen Handschrift versehen, demnächst den Weinbau reduzieren und sich auf das Kerngeschäft konzentrieren, es ausbauen und verbessern. „Ich wollte immer Obstbau machen, da liegt meine Passion“. Gerade in Zeiten von Klimawandel sei mehr Regionalität mit kurzen Transportwegen gefragt. So können schädliche Treibhausgase verringert werden, die durch den Transport entstehen. Energie wird eingespart. Die Wertschöpfung bleibt in der Region und stärkt die hiesige Landwirtschaft, Verarbeitungsbetriebe und Vermarkter.

Warum Regionalität so viele Vorteile hat

Alexander sieht in der Regionalität noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: die Frische der Produkte. „So kann man die Waren viel frischer liefern. Besonders gut tut das den Erdbeeren, wir können Sorten anbieten, die besser schmecken. Und genau diese Sorten vertragen in der Regel auch keinen Transportweg. Unsere Erdbeeren werden hier produziert und bleiben in der Region.“ Die Kunden des Bekonder Obstguts stammen ausschließlich aus der Großregion (einschließlich Luxemburg). Bedient werden sowohl diverse regionale Märkte und Händler als auch Private. Teil seiner Betriebsphilosophie ist, dass „die Verbraucher unsere Plantagen sehen können, sie identifizieren sich mit der Region und ihren Produkten.“ Auf Social Media wie Facebook oder Instagram zeigt Alexander regelmäßig Einblicke in seine Arbeit.

Der Klimawandel bereitet ihm ein wenig Kopfzerbrechen. „Er bringt mehr Nachteile als Vorteile für den Obstbauern“, sagt er. Viel Sonne mache zwar das Obst schmackhafter, das werde aber wettgemacht durch den Nachteil, dass eine zu große Trockenheit eine Bewässerung erforderlich macht. „Wir haben überall Tropfbewässerung, sowohl bei den Erdbeeren als auch bei den Äpfeln. Äpfel sind empfindlich, können wie Erdbeeren auch einen Sonnenbrand bekommen.“

Wie ein Arbeitstag des Obstbauers aussieht

Alexanders Arbeitstag ist stets lang und saisonabhängig. Ohne die saisonalen Arbeitskräfte, den festangestellten Mitarbeiter und vor allem den Eltern, die beide noch tatkräftig mitarbeiten, wäre das nicht zu stemmen. Ein Arbeitstag als Betriebsleiter bedeutet viel Organisation und auch Büroarbeit, obschon Alexander lieber draußen in der Natur arbeitet. „Man muss einfach alles können. Das Schöne an dem Beruf ist aber gerade die Vielseitigkeit.“

Wie sehen die Zukunftspläne des Jungunternehmers aus? „Ich habe viele Pläne im Kopf“, gesteht er lächelnd. „Unser Betrieb liegt mitten im Dorf, wird sind mittlerweile an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen.“ Daher möchte er in naher Zukunft den Betrieb komplett auslagern und parallel dazu die Anbauflächen erweitern. Mit letzterem hat er bereits begonnen. „Nur wenige Betriebe haben wirkliche Nachfolger, es werden auf jeden Fall weniger werden“. Daher ist ihm um seine Zukunft nicht bange, wenn er weiterhin Äpfel und Erdbeeren für die Region produziert.