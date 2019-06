Jungfernfahrt : Die erste Reise des Römerschiffs führt durch Triers Innenstadt

Christoph Schäfer ist von der geschnitzten Fortuna für den Bug des römischen Frachtseglers begeistert. Das Schiff – im Hintergrund legen die Studierenden Peter Hohann und Fabian Lang letzte Hand an – wird in der Nacht zum 6. Juni an die Mosel transportiert. Foto: Rainer Neubert

Trier Nach zwei Jahren Bauzeit ist der Nachbau des Frachtschiffs „Laurons II“ fertig. Noch bevor die erste Fahrt auf der Mosel starten kann, spielt Wasser eine entscheidende Rolle.

Der Anblick in der unscheinbaren Blechhalle auf dem Parkplatz Ost der Universität Trier ist beeindruckend. Zwölf Eichen und 14 Kiefern standen vor einigen Jahren noch im Trierer Forst. Nun hat ihr Holz eine neue Bestimmung gefunden: Es ist der wesentliche Bestandteil des originalgetreuen Nachbaus eines römischen Küstensegelschiffs, der nach zweijähriger Bauzeit fertig ist und alle Beteiligten vor Begeisterung strahlen lässt.

Auch Christoph Schäfer, Professor für Alte Geschichte, fällt es schwer, den Blick von den elegant geschwungenen Linien des 16 Meter langen Schiffsrumpfes abzuwenden, der in der Halle den letzten Schliff erhält. Es riecht nach Holz und Firnis. Unter lauten Rufen werden gerade die vier mächtigen Ruder in den Laderaum verfrachtet. „Wir sind alle heiß darauf zu erproben, wie sich das Schiff auf dem Wasser navigieren lässt“, sagt der Leiter des interdisziplinären Forschungsprojekts „Laurons II“. Es soll gesicherte Erkenntnisse zur frühen Globalisierung erbringen. Welche Routen konnte ein solcher römischer Frachtensegler im dritten Jahrhundert in welcher Zeit zurücklegen? Die Antworten werden vorliegen, wenn das Schiff – zunächst oberhalb der Staustufe Trier, später vielleicht auch in den Küstengewässern des Mittelmeers – das große Rahsegel gesetzt hat und gegen den Wind kreuzt. An Bord sein wird dann modernste Technik, die jede Bewegung analysiert und umrechnen kann.

Info Das Römerschiff auf Rädern Laurons II geht auf Reisen. Um den originalgetreuen Nachbau des römischen Handelsschiffs bis zum Wasser der Mosel zu bringen, sind allerdings logistische Herausforderungen zu stemmen. Denn der 16 Meter lange, fünf Meter breite und 4,5 Meter hohe Rumpf kann nur als Schwertransport auf Rädern von der Bauhalle auf dem Gelände der Universität zum Bauhafen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) an der Trierer Schleuse gebracht werden. Der Transport beginnt am heutigen Mittwoch, 5. Juni, gegen 22 Uhr am Parkplatz Ost der Uni und wird gegen 2 Uhr im Bauhafen erwartet. Dort wird das Holzschiff gegen 8 Uhr zu Wasser gelassen. Diesen Weg nimmt der Transport: Gustav-Heinemann-Straße – Kohlenstraße – Hunsrückstraße – Riesling-Weinstraße – Kreisverkehr Ostallee an den Kaiserthermen – Kaiserstraße – St.-Barbara-Ufer – Konrad-Adenauer-Brücke – Luxemburgerstraße – Diedenhofenerstraße – Bauhof WSA. Feierliche Schiffstaufe ist am Freitag, 5. Juli.

Info Das Forschungsprojekt von Uni und Hochschule In dem interdisziplinären Forschungsprojekt soll erstmals die Leistungsfähigkeit eines seegängigen römischen Handelsschiffes in der Praxis untersucht werden, um das Potenzial und die Intensität des antiken Seehandels zu erfassen. Das Projekt ist Teil der Wissenschaftsallianz Trier, wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Nikolaus-Koch-Stiftung sowie zahlreichen Unternehmen, Privatleuten und Institutionen gefördert. Für den originalgetreuen Nachbau des römischen Handelsschiffes vom Typ „Laurons II“ kamen auch computerunterstützte 3-D-Rekonstruktionen zum Einsatz. Das Originalschiff ist vermutlich gegen Ende des 3. Jahrhunderts in einem kleinen Hafen an der südfranzösischen Küste nahe Marseille bei einem Sturm gesunken.

„Die Auswertung der Daten wird aber erst das übernächste Kapitel dieser Geschichte sein“, macht Schäfer klar, der auf die erprobte Zusammenarbeit mit den beiden Technik-Professoren Michael Hoffmann und Karl Hoffmann-von Kap-herr von der Hochschule Trier hinweist. Sie waren für die Erstellung der 3-D-Rekonstruktion und die Simulationsdaten verantwortlich, die als Grundlage für die Rekonstruktion des Schiffes notwendig waren, dessen Überreste an der südfranzösischen Küste bei Marseille entdeckt worden waren.

Für Christoph Schäfer ist es bereits das vierte römische Schiff, an dessen Nachbau er maßgeblich beteiligt ist. „Dieses Projekt übertrifft alles, was ich bisher erlebt habe.“ Er meint damit auch die vorbehaltlose Unterstützung von allen Seiten. Zahlreiche Studenten und freiwillige Helfer haben unter der regelmäßigen Anleitung von Bootsbaumeister Matthias Helterhoff viele Stunden in den Schiffsbau gesteckt. Schäfer nennt beispielhaft den Schreinermeister Helmut Esslinger, längst im Ruhestand, der mehr als 2500 Holznägel gedrechselt hat. Begeisterung pur. Alfred und Lukas Böschl aus dem bayerischen Langquaid haben für die Bugzier eine Fortuna geschnitzt. Die Zusammenarbeit mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) bezeichnet er als „grandios“. Und dass der Förderverein des Neumagener Weinschiffes 60 Flaschen Wein für die Schiffstaufe spendet, sieht er als Beleg dafür, dass auch dort das praxisnahe Forschungsprojekt nicht als Konkurrenz gesehen wird. „Das ist gut so, denn wir werden unser Schiff nicht touristisch nutzen.“

In der Nacht zum Donnerstag wird sich die Laurons II, die bei der öffentlichen Schiffstaufe am 5. Juli durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer einen unverwechselbaren Namen erhält, auf ihre erste kleine Reise machen. Von der Tarforster Höhe wird das Schiff – auf dem Anhänger eines Sattelschleppers – im Schritttempo durch die Straßen der Stadt bis zum WSA-Bauhafen an der Trierer Schleuse fahren und dort ins Wasser gelassen. „Das machen wir sicherheitshalber ohne Öffentlichkeit“, sagt Christoph Schäfer. Der Professor lächelt beim Gedanken daran. „Schließlich wissen wir nicht, ob nur ein wenig Wasser eindringt, oder ob es erst einmal halb untergeht. Wir haben das Schiff zwar komplett kalfatert. Aber die mit Leinölkitt getränkten Hanfstränge zwischen den Planken dichten erst verlässlich ab, wenn sie im Wasser aufgequollen sind.“

Foto: Rainer Neubert

Barbara Ashley-Bernard bereitet die beiden Handpumpen für den Einbau in das Schiff vor. Dabei ist auch die richtige Knotentechnik wichtig. Foto: Rainer Neubert

Foto: Rainer Neubert