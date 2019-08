Veranstaltung : Bands, Buden und Spaß für Jung und Alt

Trier-Euren Die Eurener feiern ihre traditionelle St.-Helena-Kirmes von Freitag bis Sonntag. Doch damit ist das Fest noch nicht ganz vorüber.

Das Patronatsfest der heiligen Helena wird am Sonntag, 18. August gefeiert und mit diesem auch wieder die Eurener St.-Helena-Kirmes, die am Freitag, 16. August, beginnt. Weitergefeiert wird dann am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August. Das Fest endet traditionell mit der Nachkirmes, die am Donnerstag, 22. August, stattfindet.