Show : Die Faszination des Turnens

Foto: Gymmotion

Trier (red) Bei der Gala „Gymmotion“ am Freitag, 29. November, um 19 Uhr in der Arena in Trier verschmelzen Theater, Zirkus und Varieté in einer Show. Unter dem Motto „Flying Energy“ wird ein Mix aus Artistik, Äquilibristik, Comedy, Turnen, Rope Skipping, Japanischer Kampfkunst, Rhythmischer Sportgymnastik, Trampolinturnen und Live-Entertainment präsentiert (im Foto das Duo Idols).

