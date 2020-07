Natur : Die faszinierende Welt von Insekten, Spinnen und Co.

Foto: Ulrike Sobick, Naturpark Saar-Hunsrück

Hermeskeil/Kell am See Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet in den Sommerferien spannende Naturerlebnisprogramme für Kinder ab 8 Jahren an. Am Donnerstag, 16. Juli, 14 bis 16.30 Uhr, begeben sich die Kinder mit dem Naturpark-Referenten Hermann-Josef Schuh auf Spurensuche in die faszinierende Welt von Insekten, Spinnen & Co.

Dort gibt es Spannendes zu entdecken. Viele der Tiere haben erstaunliche Fähigkeiten. Sie bevölkern die ganze Welt und ihre Vielfalt ist enorm. Insekten bestäuben die meisten unserer Wild- und Kulturpflanzen und sichern so unsere Ernte. Viele Menschen finden Spinnen eklig, aber freuen sich, wenn sie im Sommer Stechmücken fressen. Einige Tiere werden eingesammelt und unter die Lupe genommen, ganz Mutige können einen Krabbeltest auf der Haut machen. Natürlich werden die Tiere am Ende wieder freigelassen.