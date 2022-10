Kapelle : Die Leiwener Marienkapelle erstrahlt in neuem Glanz

Die Leiwener Marienkapelle erstrahlt in neuem Glanz

Leiwen Windbruch hatte das Dach der Marienkapelle, auch Bildchen genannt, aus dem Jahr 1756 beschädigt. Auch das Gebälk war in die Jahre gekommen und marode und musste erneuert werden. Die Firma Ludes Dach aus Leiwen hat im Rahmen eines Jugendprojekts auf eigene Kosten das Dach und Gebälk erneuert und die komplette Arbeitsleistung an die Gemeinde gespendet.

„Es war uns ein Herzensprojekt als Leiwener Firma“, sagt Michael Ludes. In Eigenregie gearbeitet haben Jung-Geselle Leon Diederich sowie die beiden Dachdecker-Azubis Linus Esseln und Pierre Lemesle. Unterstützt wurden sie von den Gemeindearbeitern Jürgen Schneider, Wolfgang Treinen und Sebastian Alt, die dem Bildchen einen neuen Anstrich verpasst haben. Die Gemeinde bedankte sich im Rahmen der Einweihungsfeier auch bei Mathilde Schmitt für die jahrelange Tätigkeit im Ehrenamt, um das Gebäude zu reinigen. Pastor Wilmes segnete die renovierte Marienkapelle ein. Rund 100 Leiwener Bürger kamen zu der Einweihungsfeier in den Wald. Für das leibliche Wohl sorgte die Gemeinde Leiwen. Der Erlös geht an die Kita Leiwen.