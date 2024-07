Regionalgeschichte Vor 230 Jahren: Als der Trierer Kurfürst seine Untertanen für einen Sieg beten ließ

Dieser Botenbrief von Januar 1794 ging an einen Geistlichen in Manderscheid (heute Kreis Bernkastel-Wittlich). Die Ausstellung „Gero-Phila 24“ des Vereins Sammlerfreunde Eifel am 19. und 20. Oktober in Gerolstein zeigt ihn im Original.

Foto: Sammlerfreunde Eifel