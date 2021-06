Am Wochenende geht’s los! : Ausflug ins Nasse gefällig? Die Freibadsaison startet - aber mit Hindernissen

Tauchmaske statt Mundschutz: Bald kann in den Freibädern der Region wieder geplanscht werden. Für den Besuch gibt es allerdings einige Hygieneauflagen. Foto: klaus kimmling (kik)

Trier/Saarburg/Konz Die nächste Stufe des Perspektivplans in Rheinland-Pfalz tritt am heutigen Mittwoch, 2. Juni, in Kraft. Öffnen dürfen unter anderem die Freibäder – aber genaue Vorgaben waren bis Dienstagabend noch nicht klar. Wir geben einen Überblick, was bereits bekannt ist.