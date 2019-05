Kultur : „Die freie Kunst ist in der Trierer City nicht sichtbar“

Trier Die Raumnot ist das größte Problem der freien Kulturszene. Helfen könnte eine engere Vernetzung der Akteure. Denen liegen aber auch einige andere Dinge am Herzen.

Zu wenige Räume, zu wenig Wertschätzung, zu wenig öffentliche Wahrnehmung. Was die Akteure der freien Kulturszene in Trier umtreibt und was sie gemeinsam dagegen tun können, war Thema eines Treffens, zu dem der Vorstand und die Geschäftsführung des Kultur- und Kommunikationszentrums Tuchfabrik eingeladen hatte. Anlass dafür war das TV-Forum „ Theater, Exhaus Tufa – Die Zukunft der Kultur in Trier“ (TV vom 28. März) , bei dem das Thema Raumnot von mehreren Kulturschaffenden angesprochen wurde.

„Es gibt eine freie Szene in der Tufa und eine freie Szene, die nicht im Tufa-Dachverband organisiert ist“, sagt Vorsitzender Klaus Reeh. Dass 20 Akteure beider Bereiche sich am Montag sachlich ausgetauscht haben, sieht er als Erfolg, auch wenn der Abend für ihn ein Déjà-vu-Erlebnis der Diskussionen gewesen sein muss, die vor 35 Jahren letztlich zur Gründung der Tuchfabrik geführt haben.

Es kommt Bewegung in die Diskussion um die und in der freien Kunst- und Kulturszene. Beigetragen hat dazu sicherlich das TV-Forum des Trierischen Volksfreunds, in dem die Schwerpunkte bei Theater, Tufa und Exhaus lagen, den drei großen aktuellen und zukünftigen Baustellen. Die Wortmeldungen dort aus der freien Szene haben Wirkung gezeigt. Dass die Verantwortlichen der Tuchfabrik nun die Initiative ergriffen haben, um möglichst viele Akteure an einen Tisch zu bekommen, ist eine gute Sache.

Erstmals ist eine konkrete Summe für die Sanierung des Jugendkulturzentrums Exhaus im Gespräch. In der öffentlichen Ausschreibung für die Organisation von Vergabeverfahren für die technische Gebäudeausstattung bei der Generalsanierung des Exhauses nennt die Stadtverwaltung eine Bausumme von zehn Millionen Euro. Der gesuchte Sanierungsmanager soll im kommenden Jahr die Details für die Auswahl des Architekten und des Planers für die technische Gebäudeausstattung im kommenden Jahr koordinieren. Als Zeitraum für die Sanierung wird 2020 bis 2024 angegeben. Die Gesamtsumme für die Sanierung des wegen Baufälligkeit geschlossenen Gebäudekomplexes wird nach Schätzungen von Experten über der in dieser Ausschreibung genannten Summe liegen.

Die Situation In der Tufa sind derzeit 29 Mitgliedervereine der freien Kulturszene organisiert. Das ist nur ein Teil der unabhängig Kulturschaffenden in Trier. Vereine wie die Villa Wuller, die Kulturkarawane oder frei schaffende Künstler gehen ihren eigenen Weg. Sie alle vereint ein Problem: Es fehlt bezahlbarer Raum. „Die Raumnot ist auch in der Tufa ein Problem“, sagt Karsten Müller (Theater Frosch). Peter Stablo (Kultur Raum Trier) sieht Bedarf für einen Saal mit 500 Plätzen, „der von der freien Szene selbst organisiert wird.“ Mehr Möglichkeiten für experimentelles Theater und niedrigschwellige Angebote ohne Konsumzwang sind weitere Wünsche, die an diesem Abend zusammengetragen werden. „Ich wünsche mir einen universell nutzbaren Raum, den ich in etwas Magisches verwandeln kann“, formuliert Theater-Macher Mihails Gubenko (Villa Wuller).