Ausspannen und die Seele baumeln lassen Die fünf schönsten Weinplätze an der Mosel

Leiwen/Kanzem/Trier/Zeltingen-Rachtig/Traben-Trarbach · Mitten in den Reben sitzen, im lauschigen Park verweilen oder den Blick weit ins Tal schweifen lassen: In der Region gibt es viele schöne Orte zum Ausspannen und Genießen. Wo die fünf schönsten Weinplätze an der Mosel liegen, verrät Autorin Verona Kerl.

10.05.2023, 12:49 Uhr

Einer der fünf schönsten Weinplätze in der Region: Der Weingarten Moselliebe in Leiwen. Foto: TV/Verona Kerl

Wein kann man an allen möglichen und unmöglichen Orten trinken. In der Küche beim Kochen, auf der Terrasse, beim Straßenfest oder auf der Parkbank ... im Stehen, Sitzen oder Liegen... zu zweit, zu dritt oder im Rudel...Richtig tolle Locations sind das allerdings nicht. Wer jedoch die Augen aufhält, entdeckt viele wunderbare Plätze entlang der Mosel. Die fünf schönsten habe ich für Sie zusammengestellt.