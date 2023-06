Gartentrends 2023 Sommer, Sonne, Gartenspaß – das sind die Trends 2023

„Zuallererst wird natürlich Wert auf Qualität gelegt, das ist ja klar“, so ein Vertreter der Gärtnerei Berg. Vielen sei es wichtig, Ertrag aus ihrem Garten und ihrer Arbeit ziehen zu können. „Der Nutzgarten ist wieder beliebt, damit kommen wir wieder zurück an die Ursprünge.“ Ähnlich sieht es auch Nicole Bösen. „Die Menschen konnten in Corona nicht mehr ihren ursprünglichen Hobbys nachgehen, haben aus Mangel an Alternativen mit dem Gärtnern angefangen und sind dabeigeblieben, weil es ihnen Freude bereitet und ein guter Ausgleich ist.“ Auch Gartenland Schmitt berichtet, dass die Kunden Wert auf „ein schönes Zuhause“ legen und ihre eigene Ruheoase kreieren würden. Dass es Unterschiede hinsichtlich der Gestaltung gebe, sei selbstverständlich. „Der eine mag lieber einen verspielten und romantischen Garten. Der andere möchte es eher puristisch und pflegeleicht.“