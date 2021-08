Geschichte : Der Fels in der Moselbrandung

Darauf konnten die Erbauer stolz sein. Seit mehr als 1850 Jahren trägt die Trierer Römerbrücke Menschen und ihre Gefährte über die Mosel. Tausende, Millionen. Wie ein Fels in der Brandung. Sie ist nicht nur der älteste Brückenbau nördlich der Alpen, sondern war auch rund 1200 Jahre lang der einzige Flussübergang zwischen Metz und Koblenz.

Hier im Fluss beginnt auch die Geschichte der Stadt Trier. Die Eichenpfähle der Vorvorgängerbrücke wurden im Jahr 17 vor Chr. gefällt und stellen „Augusta Treverorum“ damit indirekt eine Geburtsurkunde aus. Vom Ufer aus entwickelte sich die Stadt rasant und war dank des Handels über den Fluss und die hier kreuzenden Fernstraßen in Richtung Köln, Mainz und Mittelmeer schon bald eine „urbs opulentissima“, eine äußerst wohlhabende Stadt, wie der römische Geograf Pomponius Mela im 1. Jahrhundert schrieb. Wein, Tuch und Keramik wurden nahe der Römerbrücke im Hafen verschifft, Glas, Olivenöl und andere Luxusgüter kamen hier an.

Einige der damals verbauten 1750 Pfähle sind heute im Rheinischen Landesmuseum in Trier zu besichtigen. Sie stecken in eisernen Pfahlschuhen, die man tief in den Moselgrund getrieben hatte. War die erste Brücke unter Kaiser Augustus noch ganz aus Holz, errichteten die römischen Bauleute in den Jahren 69/70 n.Chr. eine Steinpfeilerbrücke („Pfahlrost“), die noch auf Holzfundamenten fußt. Erst die heutige, dritte Brücke aus dem Jahr 144 n.Chr. ist bis ins tiefste Fundament ganz aus Stein gebaut. Seit 1986 ist die Römerbrücke Weltkulturerbe.