Gesundheitswesen : 100 Jahre Barmer in Trier – Modern, digital und für viele Pendler unverzichtbar

Trier Seit 100 Jahren gibt es die Barmer in Trier. Sie ist wichtiger Ansprechpartner für 43.000 Versicherte, insbesondere für viele Pendler. Warum das so ist und welche Pläne die Krankenkasse für die Zukunft hat.

Jörg Kalkstein ist selbstbewusst. Als Geschäftsführer der Barmer für den Bereich Trier/Trier-Saarburg ist die Zahl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aktuell 19 Köpfen zwar deutlich kleiner als bei seinem Vorgänger. Mit 43.000 Versicherten, darunter über 10.000 deutsch-luxemburgische Grenzgänger, zählt die seit 100 Jahren in der Region präsente Krankenkasse hier aber dennoch zu den wichtigen Anbietern und Kümmerern bei den Themen Prävention und Gesundheitsversorgung.

„Wir sind sehr bekannt und groß“, macht der Mann deutlich, der im Oktober 2016 im Alter von 51 Jahren Nachfolger des langjährigen Barmer-Bezirksgeschäftsführers Norbert Dixius wurde. Damals, vor der digitalen Revolution und der Neuausrichtung der Organisationsstruktur des Unternehmens, arbeiteten noch rund 100 Menschen in der Geschäftsstelle. Diese war in der Simeonstraße zu klein geworden, weshalb bereits 2006 der Umzug an den heutigen Standort in der Deworastraße erfolgte.

Info 100 Jahre Barmer in Trier – die Standorte Die Stationen der Barmer-Geschäftsstelle Trier im Stadtgebiet in den vergangenen 100 Jahren: Juli 1924: Lindenstraße 121. März 1936 bis 1958: Haus der Handwerkskammer, Ecke Koch- und Sichelstraße. Januar 1959: Einweihung im Neubau Bahnhofstraße/Bahnhofplatz. April 1995: Umzug in die Simeonstraße 55. Oktober 2006: Umzug an den heutigen Standort in die Deworastraße 1.

Barmer setzt auf Digitalisierung und persönliche Beratung

„Die digitalen Kanäle haben viel verändert“, resümiert Kalkstein die Zeit des Umbruchs, in der die Sachbearbeitung in die zentralen Standorte nach Berlin, Wuppertal und Schwäbisch-Gmünd verlagert wurde. „Unsere Mitarbeiter vor Ort sind jetzt vor allem Kundenberater und Experten auch für unsere digitalen Angebote.“ Auf die ist der Barmer-Chef ebenso stolz wie auf die Tatsache, dass die Kasse sich weiterhin durch die persönliche Nähe zu den Versicherten auszeichnet.

„Wir hatten unsere Geschäftsstelle während der Corona-Pandemie für den Publikumsverkehr geöffnet und bieten bis heute die mobile persönliche Beratung an, vor allem für ältere Kunden, die nicht hierher kommen können.“ Die Barmer sei bei der individuellen Betreuung der Versicherten besonders stark, ist Kalkstein überzeugt. Den Marktanteil von 20 Prozent sieht er als Beleg dafür. „Gemeinsam mit der TKK sind wir die größte Ersatzkasse.“

Und sie ist eine der ältesten, wie der Blick in die Geschichte zeigt. Elf Jahre, nachdem sich 1912 in Barmen, heute ein Stadtteil von Wuppertal, aus dem 1867 gegründeten „Kaufmännischen Verein für Handlungsgehilfen“ die „Krankenkasse für Handelsangestellte in Barmen“ gegründet hatte, gab es die erste Zweigstelle in Trier. Belegt ist die erste Geschäftsstelle 1924 in der Lindenstraße 121. Seit jenem Jahr ist das Unternehmen auch als Ersatzkasse zugelassen und war erstmals als Barmer Ersatzkasse aktiv.

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich die Barmer mit 7,2 Millionen Versicherten und 19.500 Beschäftigten in rund 1000 Geschäftsstellen in ganz Deutschland zu einer der größten Krankenkassen in Europa. In Trier war die expandierende Niederlassung von 1936 bis 1958 in das Haus der Handwerkskammer (Ecke Koch-/Sichelstraße) umgezogen, ab 1959 in das neue Bürohochhaus am Bahnhofsvorplatz und ab 1995 bis 2006 in das Obergeschoss der Sparkasse in der Simeonstraße.

Gut gelaunt beim 100. Geburtstag der Barmer Trier: Geschäftsführer Jörg Kalkstein und Anja Werner vom Beratungszentrum in der Dewora-Straße. Foto: Rainer Neubert

Auf Bundesebene folgten 2010 die Fusion mit der Gmündener Ersatzkasse und 2017 mit der Deutschen BKK zur heutigen Barmer. Diese verkündete im September 2022 stolz, dass sie als erste große Krankenkasse Deutschlands an allen Standorten klimaneutral arbeite.

Barmer unterstützt Sportvereine und Grundschulen

Ein Schlüssel dafür ist der konsequente Ausbau der digitalen Angebote. „Unsere Oviva-App mit den vielen Tipps, Videos, Podcasts und der Möglichkeit eines Gesundheitstagebuchs ist wirklich herausragend“, schwärmt Jörg Kalkstein. Er nennt die Kompassfunktion mit Blick auf den stets aktuellen Stand der Gesetzgebung und die TeledoktorApp, die kostenfrei von den Versicherten genutzt werden könne. „Auf dem digitalen Weg passiert wirklich viel. Aber wir nutzen natürlich weiterhin alle Kommunikationswege und den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden.“

Ein großer Teil der einst genutzten Büroräume in der Deworastraße ist inzwischen vermietet. An der Beratungsstelle für Versicherte im Erdgeschoss hat sich aber nichts geändert. Auch das Engagement für Vereine ist geblieben. So ist die Barmer Liga-Sponsor der zweiten Basketball-Bundesliga. „Wir bieten Amateurvereinen kostenlose Körperanalysen an und sind auch in Grundschulen unterwegs, um Gesundheitsaspekte, zum Beispiel mit Blick auf die Ernährung, zu stärken.“ Auch das betriebliche Gesundheitsmanagement sei ein großes Thema.