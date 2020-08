Jugendarbeit : Film, Fachtag und Fußball gegen Gewalt

Trier Die im Frühling verschobenen Gewaltpräventionswochen der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg werden vom 7. bis 18. September in veränderter Form nachgeholt.

Der Arbeitskreis (AK) Gewaltprävention hat sein coronabedingt verkleinertes Programm für die Gewaltpräventionswochen vorgestellt. Die Aktionen, die normalerweise von Mitte Mai bis etwa Mitte Juni stattfinden, reichen von Theaterstücken über Fußballturniere bis hin zu einem Fachtag für Lehrer, Pädagogen und mit Kindern arbeitenden Menschen.

Der Arbeitskreis ist seit mehr als 20 Jahren in der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg tätig und trägt ähnlich lange die Gewaltpräventionswochen aus. 20 politisch ungebundene Mitarbeiter nehmen ehrenamtlich teil an der Planung und Organisation von etwa 40 Veranstaltungen, die auch für dieses Jahr geplant waren. „Aufgrund der aktuellen Lage musste das Programm allerdings verkürzt werden“, erklärt Petra Job von der Europäischen Sportakademie in Trier.

Eigene Programme planen zudem die Sportakademie selbst, „aber auch Jugendämter, Polizei und der Verein ,medien.rlp – Institut für Medien und Pädagogik’“, berichtet Ingrid Sauer, Vertreterin des AK Gewaltprävention. „Diese sind dann in unserem Programm mit ausgeschrieben.“ Zudem heben Job und Sauer hervor, dass gerade in Zeiten von Corona das Thema Videospiele besonders gut passe, denn Kinder und Jugendliche hätten besonders viel Zeit, zu Hause eben solche zu spielen.

Weiterhin berichtet Ingrid Sauer von gemischten Reaktionen der Kinder bei aktuellen Ferienangeboten: „Das Angebot wurde auf halbe Tage gekürzt, da viele Kinder lange nicht mehr in der Schule waren und es daher nicht mehr gewohnt waren, in Gruppen zu agieren.“ Laut Sauer gab es aber auch Kinder, die gar nicht davon beeinflusst schienen. „Daher sind die Veränderungen in der Gruppendynamik momentan noch ungreifbar.“ Außerdem sei ein Anstieg des Beratungsbedarfs spürbar in und nach der Corona-Zeit.

Die verschiedenen Blickwinkel des Programms werden deutlich, wenn man sich einerseits die Veranstalter anschaut, andererseits aber auch, wenn man die immer breitere Zielgruppe betrachtet, die Schüler, Jugendliche, Lehrkräfte und immer mehr auch Eltern beinhaltet.

Bei Film und Theater gibt der Arbeitskreis Betreuern, die sich vorher mit ihrer Gruppe angemeldet haben, Material an die Hand. Die Vorstellung wird dann am Ende durch Fragen und Eindrücke aufgearbeitet.

Einige Anfragen von Schulen hat der AK bereits. Allerdings rechnen die Organisatoren mit einer eher verhaltenen Nachfrage, da die Schulen aufgrund der aktuellen Lage und der Tatsache, dass sie gerade erst wieder geöffnet haben, eher vorsichtig mit solchen Veranstaltungen umgingen. Jedoch will der Arbeitskreis auch bei niedriger Teilnehmerzahl die Veranstaltungen weitestgehend durchziehen. „Damit sie sich aber auch lohnen, versuchen wir momentan, so viel Werbung wie möglich zu machen“, ergänzt Job.

Vermitteln will der Arbeitskreis vor allem eines mit seiner Gewaltprävention: „Es gibt auch noch etwas außer Corona!“ Das Hygienekonzept bei Kino- und Theateraufführungen beinhaltet den Abstand von 1,50 Metern auch am Sitzplatz. Zudem müssen Masken bis zum Platz getragen werden. Weiterhin wird es Theateraufführungen in den Räumen der Schulen geben, so gennanntes Klassenraumtheater.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Fußballturnier, bei dem die Regeln zuvor von beiden Teams festgelegt werden. Es wird also nicht nach den klassischen Regeln im Fußball gespielt. Für das Turnier am Sonntag, 13. September, ab 11 Uhr auf der Wiese im Trierer Palastgarten sind sind bereits Teams aus Kaiserslautern, Trier und Schweich angemeldet.

Der Fachtag „Faszination Gaming“ ist am Freitag, 18. September, von 9 bis 16 Uhr im Bürgerzentrum Schweich. Hier sollen laut Sauer Spiele aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden: „Was passiert im Kopf des Spielenden? Welche Gefahren bringen diese Spiele mit sich? Und vor allem: Wie können sie positiv eingesetzt werden?“ Es wird einen Vortrag mit Workshops geben und auch die Möglichkeit, selbst zu spielen.

Petra Job freut sich: „Das Interesse für unsere Veranstaltungen ist definitiv da.“ Das merke sie vor allem an positiver Rückmeldung bei der breiteren und intensiveren Werbung, die den Weg sogar bis an Hochschulen gefunden hat.

Finanziert werden der Arbeitskreis und dessen Veranstaltungen durch kleine Zuschüsse der Stadt, aber vor allem durch Spenden, zu denen auch die Nikolaus-Koch-Stiftung beiträgt.