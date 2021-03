Bildung : Viel Engagement und ein Schippchen Kreativität

Trier-West/Pallien Die Grundschule Pallien begegnet den Herausforderungen in der Corona-Krise aktiv und mit Spaß für die Kinder.

Die Grundschule Pallien ist im Wechselunterricht mit seinen neuen Herausforderungen in der Strukturierung des Schulalltags und der Bewältigung der individuellen Folgen des Lockdowns angekommen. Zunächst setzten das Lehrpersonal, die Schulsozialarbeit des „Treffpunkt am Weidengrabens“ und die Integrationshilfe des „Bürgerservice Trier“ in dieser Zeit Extrakräfte frei und integrierten alle Kinder in ein sozial kreatives und bewegtes Schulgeschehen.