Legendärer Ort in Trier-Heiligkreuz „Ein Schandfleck“: Wie geht’s weiter mit der Halle am Bach im Trierer Süden?

Die Dame, die an diesem Morgen mit ihrem Irish Terrier auf dem Fuß- und Radweg entlang des Altbachs in Heiligkreuz spaziert, ist hörbar verwundert: „Jetzt sagen Sie mir bitte mal“, ruft sie dem Volksfreund-Reporter mit der Kamera in der Hand entgegen, „jetzt sagen Sie mir bitte mal, was Sie da fotografieren“.