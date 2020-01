Musical : Die Hits der Beatles in der Europahalle Trier

Foto: Dietmar Bramsel

Trier (red) Zum Dreifachjubiläum kehrt das Musical „All you need is Love!“ auf die Bühne zurück. In diesem Jahr jährt sich die Gründung der Beatles zum 60. Mal, ihre Trennung liegt dann 50 Jahre zurück und die Show von Produzent Bernhard Kurz feiert ihren 20. Geburtstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red