Hochschule : Damit Frühgeborene eher überleben

Trier Die Hochschule Trier hilft, einen berührungslosen Inkubator zu entwickeln.

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nimmt die Zahl der Frühgeburten in nahezu allen Ländern zu. In Deutschland wird aktuell fast jedes zehnte Kind zu früh geboren. Dies entspricht rund 63 000 Geburten vor der 37. Schwangerschaftswoche pro Jahr.