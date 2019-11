Infrastruktur : Die Zukunft des Narrentempels in Trier-Süd steht in den Sternen

info

Die Ursprünge der Festhalle am Bach liegen auf der anderen Moselseite. Die Konstruktion diente ursprünglich als Notkirche in Trier-West. 1971 kaufte die KG Trier-Süd der Pfarrei St. Simeon das Behelfsgotteshaus ab und baute es am jetzigem Standort auf städtischem Boden im antiken Tempelbezirk am Heiligkreuzer Altbach auf. Neben den Trier-Südern nutzen auch andere Vereine die Halle am Bach, so das Komödschie, die Partytruppe Gelber Helm und die Arbeiterwohlfahrt, die nun auch ausweichen muss: Die Awo-Heiligabendfeier findet diesmal im Druckwerk in Trier-Euren statt.