Komödie „Saalü“! die knallbunte, aberwitzige Komödie

Im Singspiel mit Staatsakt und Audienz, einer Produktion des Kultursommers Rheinland-Pfalz, erklärt sich das Sauertal zum unabhängigen Königreich. Einen schönen und passenden Grenzfluss samt Zollstation habe man ja sowieso schon und eine rechtliche Grauzone der Rheinland-Pfälzischen Landesverfassung mache dies möglich, sagt Ortsbürgermeister Ralf Nehren. Auch der Mesenicher Ortsvorsteher Peter Bruns freut sich schon auf sprudelnde Steuereinnahmen und endlich wieder einen Bahnhof in Mesenich. Für Langsur wieder eine Gastwirtschaft. Diese Freude teilen nicht alle. Die Luxemburger Nachbardörfer, wie auch die in Langsur Ansässigen, befürchten einen Anstieg der Grundstückspreise oder gar, dass LUX „eingemeindet“ wird. Sie drohen mit Benzinboykott. Das direkt betroffene Wasserbillig soll sich, wie Werner Sturm meldet, bei der Übergabe seiner Protestnote in einer örtlichen Baustelle festgefahren haben und aktuell noch eine Brotzeit einnehmen. Dementi aus dem Johannishof: sie sitzen bei uns. Eine königliche Familie jedoch ist schon gefunden: Königin Sassi, ihr Schwippschwager Prinz Derrick, Herzogin Zäsi und Graf Nanzi. Neben diesen Royals, vier begnadigten Musikern, Sängern und Komikern, haben viele Langsurer Ämter in der neuen

Dynastie übernommen und bereiten sich seit Wochen auf den Machtwechsel vor. „Saalü“, die knallbunte, aberwitzige Komödie um Aufstieg und Fall einer Königin wird am Samstag, 16. September, 20 Uhr, in der Kulturhalle Langsur aufgeführt. Karten gibt es für 15 Euro (Abendkasse 18 Euro) im Backhaus in Langsur, im Johannishof in Mesenich, in der Touristinformation Wasserbilligerbrück oder per E-Mail unter

sauer_macht_lustig@gmx.de