Kultur : Die Liebe in all ihren Facetten

Passendes Ambiente: Claudia Steil (Gesang) und Stefan Frenster (Klavier) präsentieren am Sonntag Liebeslieder aus verschiedenen Jahrhunderten im Kasino am Kornmarkt. Foto: Roman Kasselmann

Trier Von traurig bis frivol: Das Duo Liai.song hat Lieder aus verschiedenen Jahrhunderten im Repertoire. Am Sonntag tritt es im Kasino am Kornmarkt in Trier auf.

Liai.song nennt sich das musikalische Programm, in dem die beiden Trierer Künstler Claudia Steil und Stefan Frenster die Liebe in all ihren Facetten in den Mittelpunkt stellen. Das bedeutet: Lieder voller Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte, Schmerzen, Enttäuschungen – aber auch ein bisschen Sarkasmus und Ironie.

Es sind Lieder von Marlene Dietrich und Hildegard Knef, aber auch zeitgenössische Kompositionen, zum Beispiel von Alin Coen, Julia Gómez Martin und Sven Regener.

Gleichzeitig hat Liai.song auch Spaß an kabarettistischen Einlagen, die den Zuhörer an der einen oder anderen Stelle zum Schmunzeln bringen.

Seit zwei Jahren treten die beiden Musiker Steil und Frenster mit ihrem Programm auf – und das nicht nur in der Region. Claudia Steil fesselt mit ihrem Gesang, der gefühlvoll am Klavier von Stefan Frenster umspielt wird. Das Duo kennt sich schon seit ihrer Schulzeit in Trier, hat musikalisch aber erst seit kurzem zusammengefunden.

Mit der Auswahl ihrer Interpretationen und Aufführungsorte erfüllen sich die beiden übrigens auch selbst einen lang gehegten Wunsch: Weitab vom oft praktizierten musikalischen Mainstream finden Steil und Frenster Aufführungsmöglichkeiten an außergewöhnlichen Orten – wie jetzt am Sonntag im Kasino am Kornmarkt in Trier, dessen Ambiente perfekt zur Musik von Liai.song passt.

Zu ihren Konzerten lädt Liai.song mit folgendem Motto ein: „Zurücklehnen, stehenbleiben, zurückschauen, erinnern: Lassen Sie sich musikalisch einhüllen, im Hier und Jetzt sein, mit weitem Herzen nach Hause schlendern.“