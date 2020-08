Glaubensgemeinschaft : Nach Welschnonnen-Patronatsfest in den wohlverdienten Ruhestand

Trier Die Marianischen Bürgersodalität Trier von 1610 hat ihren Schatzmeister Erich Zonker verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt.

Ein echtes Urgestein der Marianischen Bürgersodalität Trier ging nach dem feierlichen Hochamt am Patronatsfest „Mariens Aufnahme in den Himmel“ der Welschnonnenkirche in den Ruhestand: Erich Zonker (91) gab nach 23 Jahren sein Vorstandsamt in der Marianischen Bürgersodalität Trier von 1610 ab, das er am 22. Februar 1997 übernommen hatte. Der Präses der Marianischen Bürgersodalität Trier von 1610, Ulrich Laux, dankte Erich Zonker für die vorbildliche Arbeit als Schatzmeister, die gerade in den vergangenen Jahren durch die Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten an und in der Trierer Welschnonnenkirche große Mühen abverlangt habe.