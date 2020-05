Auch wenn es manchmal schwerfällt: Stephan, Nele, Miriam und Malte Klinger aus Newel-Butzweiler halten sich an die Regeln. Foto: Karin Pütz

Trier Die meisten Besucher des wiedereröffneten Wildfreigeheges im Weißhauswald äußern Verständnis für die coronabedingten Einschränkungen – und werden am Ende belohnt.

Klick, klick, klick. Per Handzähler wird im Weißhauswald kontrolliert, wie viele Menschen Ziegen, Wildschweine, Rehe, Hirsche und Geflügel besuchen und wieder verlassen. Nicht mehr als 100 Personen dürfen sich gleichzeitig im Wildfreigehege befinden. Die bekannten Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie gelten auch hier, Gruppen sind nur innerhalb von Familien mit höchstens einer weiteren Person erlaubt.

Am Sonntag haben kurz vor 15 Uhr bereits 445 Menschen den Tierpark betreten. Ein- und Ausgang sind getrennt, die Wege als Einbahnstraßensystem zu begehen, einen Meter vor den Zäunen verhindern rot-weiße Flatterbänder zu langes Verweilen vor den Tieren. Von 11 bis 19 Uhr ist Schauen erlaubt – Füttern und Anfassen bleiben (noch) verboten.

So spazieren Familien und Paare an den Käfigen der Hühner und Fasane sowie den Gehegen der Vierbeiner vorbei – diszipliniert und in gebührendem Abstand voneinander. „Die Kleine würde schon gerne mal füttern“, sagt ein junger Vater über seine Tochter. Aber sein Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen ist groß.