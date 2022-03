Zukunftsmesse : Mit künstlicher Intelligenz in die Zukunft: Trier zeigt wie es geht

Robopolina begrüßt die geladenen Gäste bei der Eröffnung zur Zu-Tech 2022. Foto: Andreas Sommer

Trier Die Messe „Zu-Tech 2022“ zeigt bis 1. April in der ehemaligen Vossloh-Laeis-Halle in der Ruwerer Straße neue Wege in der Arbeitswelt. Welche Rolle künftig künstliche Intelligenz spielen wird und wie Trier darauf vorbereitet ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Sommer

Zukunft hautnah erleben, ist das Motto der neuen Messe „Zu-Tech 2022“ in der ehemaligen Vossloh-Laes-Halle in der Ruwerer Straße, die künftig zum Energie- und Technikpark der Stadtwerke Trier gehören wird. Die Messe macht moderne Technik in der Arbeitswelt erlebbar. Dabei spielt Künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle. Eigens dazu reiste Robopolitan mit seiner Frau Robopolina an – zwei Roboter, die es in sich haben. Mit Hilfe verschiedener Module bestückt, reagieren sie intuitiv auf unterschiedliche Situationen. Zwar steuert aktuell noch ein Mensch Bewegungen und Interaktionen, doch das soll in naher Zukunft die Künstliche Intelligenz selbst übernehmen.

„Gerade für eine Universität, die geisteswissenschaftlichen Ursprungs ist, war die Anbindung an neue Technologien immer eine große Herausforderung“, sagte Dr. Michael Jäckel, Präsident der Universität Trier. In dem jüngsten Hochschulentwicklungsplan der Uni sei eben dies ausformuliert: „In Trier trifft kulturelles Erbe auf moderne Wissenschaft. Für uns bedeutet moderne Wissenschaft, das sich in vielen Disziplinen, wo man Technologie gar nicht vermuten würde, dennoch viel Technologie verbirgt, von der Kunstgeschichte bis zur Archäologie. Die Entwicklung moderner Technologie hat längst Einzug in die meisten Forschungsbereiche gehalten und ist von einer sehr dynamischen Entwicklung begleitet“.

Besonders für junge Menschen bietet die Messe einen interessanten Blick in die Zukunft der Arbeitswelt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist mit einem begehbaren, zweigeschossigen LKW-Auflieger vertreten und gewährt dort spannende Einblicke in viele Wunschberufe. Auch hier steht die Robotik im Vordergrund. Am Eingang des Trucks begrüßt ein zweiarmiger Roboter, der auf die Ausführung präziser Arbeiten spezialisiert ist, die Besucher. Auf Knopfdruck stellt der „intelligente“ Arbeitskollege Uhrenmodelle zusammen. Was hier im Zeitlupentempo demonstriert wird, kann in der echten Fertigung 80 bis 100 Mal schneller ablaufen. Robotik, Modelle aus dem 3D-Drucker und adaptive Fertigung sollen in der modernen und zukünftigen Arbeitswelt einen hohen Stellenwert einnehmen. Viele interessante Exponate deuten das bereits gegenwärtig an.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe sieht Trier dabei durchaus auch als ein Technologiezentrum: „Wir sind, was den technologischen Fortschritt angeht, vorne mit dabei. Ob es die Wasserstofftechnologie oder die Energietechnik ist, wir sind in Trier sehr innovativ aufgestellt und haben besonders in Kooperation mit der Hochschule und der Universität einiges zu bieten.“ Technologiezentren bräuchten immer einen innovativen Kern. Diesen Kern böten die Stadtwerke Trier. Rund um die SWT hätten sich darüber hinaus zahlreiche kleinere Unternehmen angesiedelt, sodass man auf dem richtigen Weg sei. Bei der Eröffnung der Messe durfte der Oberbürgermeister selbst schon mal Bekanntschaft mit Robopolitan machen, einem innovativen Roboter, der auf witzige Art und Weise animiert. „Zuerst war ich irritiert, da redet ein Roboter mit einem. Aber, die Interaktion ist tatsächlich möglich. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Roboter auch im Bereich der Dienstleistungen dienen können.“

Zielgruppe der Zu-Tech sind Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten. Aber auch Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik, die sich über anstehende Veränderungen in der Berufswelt informieren wollen.