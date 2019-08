Trier Mieter und Vermieter sind in Trier nicht zufrieden mit der aktuellen Regelung.

Wenn es um den Wohnungsmarkt geht, sind die Interessenlagen des Trierer Mietervereins mit seinen rund 4300 Mitgliedern und dem Verein Haus & Grund Trier mit rund 4500 Mitgliedern normaler­weise naturgemäß andere. Denn die einen vertreten Vermieter, die anderen Mieter. Wenn es jedoch um die geltende Mietpreisbremse in Trier geht, sind sich Mietervereinsgeschäftsführerin Anita Merten-Traut sowie Haus-und-Grund-Verbandsdirektor Ralf Schönfeld einig, dass diese in ihrer aktuellen Form nicht sinnvoll ist. Merten-Traut bezeichnet sie als stumpfes Schwert, Schönfeld als „nutzlos“.

Es gebe bisher keinen Fall, in dem jemand eine laut Bremse zu hohe Miete angemahnt habe, sagt Merten-Traut. Das liege wohl auch daran, dass es im Einzelfall sehr schwierig sei, eine Vergleichsmiete zu ermitteln. Schönfeld sagt, dass die Bremse vor allem private Vermieter verunsichere. Sie bevorteile Besserverdienende, da Vermieter solventere Interessenten aussuchten. Auch die Verschärfung der Mietpreisbremse lehnt Haus und Grund ab, da sie zu weiterer Verunsicherung führe. Ralf Schönfeld geht im Übrigen davon aus, dass sich die Mieten „im üblichen Rahmen“ bewegen. Spätestens an diesem Punkt ist es dann doch vorbei mit der Einmütigkeit. Nach Einschätzung von Anita Merten-Traut ist der Wohnungsmarkt in Trier angespannt. Das führe dazu, dass aus der Not heraus auch zu hohe Mieten bezahlt würden.