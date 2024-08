Modekette Sinn ist pleite Insolvent: Wie geht es weiter im Trierer Modehaus Sinn?

Elke Speicher leitet erst seit Anfang des Jahres die Geschäfte im Modehaus Sinn in der Trierer Fahrstraße. Nur wenige Monate später muss sie die Hiobsbotschaft verdauen, dass das in Hagen ansässige Unternehmen beim dortigen Amtsgericht Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet hat.