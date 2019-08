Abfallwirtschaft: Die Müllgebühren in der Region steigen deutlich

Details zu Gebühren

Die ART rechnet insgesamt mit bis zu 34 Prozent höheren Einnahmen ab 2020 durch die geplante neue Gebührensatzung. In Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg erwartet der Zweckverband durch die Erhöhung 26 Prozent mehr Einnahmen, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 34 Prozent, im Landkreis Bernkastel-Wittlich 31 Prozent. Lediglich aus dem Vulkaneifelkreis, in dem die Gebühren bereits in Vergangenheit angehoben wurden, gibt es ab 2020 kein höheres Gebührenaufkommen als aus dem aktuellen Jahr.

Auf die Bürger verteilen sich die höheren Gebühreneinnahmen aus den genannten Landkreisen – wie berichtet - ganz unterschiedlich. Wer in Trier zum Beispiel nur die in der ab 2020 niedrigeren Grundgebühr enthaltenen 13 Leerungen der Restmülltonne in Anspruch nimmt, zahlt sogar weniger als bisher – bei einer 80-Liter-Tonne zum Beispiel 78,44 Euro statt 101,88 Euro. Wer für seine graue 80-Liter-Restmülltonne allerdings die bisher in der Grundgebühr enthaltenen 26 Leerungen im Jahr in Anspruch nimmt, soll ab 2020 deutlich mehr zahlen, nämlich 244,06 Euro statt 101,88 Euro – und damit rund 140 Prozent mehr.

Nach der Berechnung der ART ergeben aus diesen veränderten Gebührensätzen im Durchschnitt Mehreinnahmen für den Zweckverband in genannter Höhe – in Trier also insgesamt und „über alles“ von 26 Prozent, im Eifelkreis Bitburg-Prüm von 34 Prozent und im Landkreis Bernkastel-Wittlich von 31 Prozent.