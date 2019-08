Trier/Bitburg/Wittlich Mehr Kosten, weniger Service: Beim Abfall zeichnen sich ab Januar starke Veränderungen ab.

Zum 1. Januar 2020 sollen die Müllgebühren in Trier und den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm steigen – und zwar um 23 bis 34 Prozent. Die Müllabfuhr kostet auch nach Änderung der Gebührensatzung an der Mosel, in der Eifel und in Trier allerdings nicht überall gleich viel.