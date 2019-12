Innenstadtbeleuchtung : Farbe für die Porta Nigra

Trier Von wegen schwarzes Tor: Triers Wahrzeichen leuchtet nun lila, blau und grün. Seit Sonntagabend ist die neue LED-Beleuchtung in Betrieb – und zeigte zum Auftakt, was sie kann. Auch bei der weihnachtlichen Illumination der City hat sich einiges getan.

Eine Woche lang haben die Stadtwerke Trier (SWT) an der Umrüstung der Beleuchtung der Porta Nigra auf energiesparende LED-Technik gearbeitet. Pünktlich am ersten Adventssonntag gestern leuchtete das römische Tor in neuen Farben. Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Beigeordneter Thomas Schmitt und die SWT-Vorstände Arndt Müller und Steffen Maiwald nahmen die neue Technik um 17.30 Uhr in Betrieb. Für eine Stunde wurde die Porta in wechselnden Farben angestrahlt.