Interview Julia Lübcke : Größtes Weingut der Region vor Zeitenwende

Im Weinberg: Johannes Becker (Kellermeister), Julia Lübcke (Güterdirektorin) Stefan Meuren (Weinbergsmanager). Foto: Bischöfliche Weingüter

Trier Die neue Güterdirektorin kündigt eine umfassende neue Strategie für die Bischöflichen Weingüter an. Als neuer Anziehungspunkt könnten sie das touristische Angebot der Stadt Trier ergänzen.

Julia Lübcke hat eine Herkulesaufgabe vor sich. In den kommenden Jahren will die neue Güterdirektorin die Bischöflichen Weingüter modernisieren – und zwar in fast allen Bereichen: angefangen vom Management und Controlling über die Weinbereitung bis hin zur Vermarktung und Repräsentation der Produkte. TV-Redakteurin Verona Kerl hat mit ihr über die Herausforderungen in einem hart umkämpften Markt gesprochen.

Frau Lübcke, Sie haben am 1. Mai Ihre Stelle als Interimsmanagerin bei den Bischöflichen Weingütern angetreten. Davor war die Stelle sieben Monate lang unbesetzt, ebenso wie die der Vertriebsleitung. Wie haben Sie den Betrieb vorgefunden?

Info Bischöfliche Weingüter und Julia Lübcke Die Bischöflichen Weingüter Trier sind aus dem Weinbergsbesitz des Bischöflichen Konvikts, des Bischöflichen Priesterseminars und der Hohen Domkirche hervorgegangen. Der Zusammenschluss dieser drei bedeutenden, jahrhundertealten Weingüter und ehemaligen Gründungsmitglieder des VDP Mosel (Großer Ring) geht auf das Jahr 1966 zurück.Die jahrhundertealte Weinbautradition wird bis heute auf einer Fläche von rund 130 Hektar gepflegt. Das Unternehmen hat 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit (ohne Saisonarbeitskräfte). Güterdirektorin Julia Lübcke (50) leitete von 2017 bis Anfang 2020 als Geschäftsführerin das VDP-Weingut Karthäuserhof in Trier-Eitelsbach. Sie hat Weinbau und Getränketechnologie an der Fachhochschule in Geisenheim studiert und bringt langjährige Erfahrung aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Geschäftsführung im Weinhandel und anderen Branchen mit. Online-Weinproben: Unter https://www.bischoeflicheweingueter.de/aktuell/termine-und-veranstaltungen.html oder Facebook BischoeflicheWeingueterTrier findet man alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten. Ab sofort kann man jederzeit auch eine individuelle Online-WP anfragen, etwa statt Weihnachtsfeier in der Firma oder Adventstreffen im Freundes- oder Familienkreis.

Julia Lübcke: Einerseits war der Betrieb in einer hervorragenden Situation, weil die leitenden Mitarbeiter und alle anderen operativ viel geleistet und das Ganze wunderbar gemanagt haben. Alle sind sehr verantwortungsvoll mit dieser Situation umgegangen. Andererseits lag viel brach. Entscheidungen wurden nicht gefällt, Projekte nicht angestoßen. Alle waren am Limit von ihren Möglichkeiten und Kapazitäten. Da mussten ganz viele Dinge gleichzeitig passieren. Das Erste, was ich machen musste, war, die Ressourcen auszubauen. Es waren ja einige Stellen vakant, nicht nur die der Vertriebsleitung. Wir haben ein IT-Upgrade gemacht und eine Studioausrüstung für unsere künftigen Online-Weinproben gekauft.

Eine Frau an der Spitze der Bischöflichen Weingüter gab es noch nie. Wie reagieren Ihre Mitarbeiter, wie der männliche Verwaltungsrat – also Ihre Chefs – auf eine weibliche Führungskraft. Sehen Sie Ihnen genauer auf die Finger?

Lübcke: Mir ist von allen Seiten ein sehr herzliches Willkommen bereitet worden. Das kann ich sowohl für alle Frauen als auch für alle Männer in den verschiedenen Gremien und Positionen sagen. Um richtig ernst genommen zu werden, muss man heute immer noch ein bisschen mehr tun als Frau. Das ist klar. Am Anfang gibt es viel Wohlwollen und Neugierde und dann muss man sehen, dass man sich auch wirklich durchsetzt mit dem, was man vorhat und plant.

Böse Zungen haben behauptet, der Betrieb sei nicht ausgerichtet auf die veränderten Bedürfnisse und Herausforderungen des Weinmarktes. Nun haben Sie einen Modernisierungsplan angekündigt. Wie haben Sie so schnell das geschafft, woran Ihr Vorgänger Carsten Weyand gescheitert ist?

Lübcke: Ich bin schon sehr lange in der Branche, eigentlich fast mein ganzes Leben lang. Alle, mit denen ich im Moment spreche, sagen mir: ,Das Weingut hat ein so gigantisches Potenzial. Und die Lagen – ihr habt so ein Qualitätspotenzial, und ihr müsstet doch viel bekannter sein, und der Betrieb müsste doch vielmehr in aller Munde sein und so weiter.’ Das zeigt mir, dass die Grundlagen da sind, um erfolgreich zu sein, aber dass das Potenzial noch teils ungehoben ist. Es schlummert. Wenn Sie fragen, warum geht das jetzt auf einmal – glaube ich: Es ist eben ein langer Weg gewesen. Die Mühlen mahlen hier langsamer, aber sie mahlen. Am Ende war es wahrscheinlich ein längerer Prozess, dass man zu dem Punkt gekommen ist, nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch die Sinnhaftigkeit in einem Modernisierungsplan zu sehen. Ich freue mich, dass mir das Vertrauen geschenkt wird, den richtigen Weg zu finden.

Wie und wo wollen Sie neue Akzente setzen? Wie sieht Ihr Zeitplan aus?

Lübcke: Wir haben drei große Bereiche, in denen wir Modernisierungsbedarf sehen. Wir müssen uns den ganzen Vinifikationsprozess (Weinbereitung) anschauen: von den Weinbergen und den Anpassungsstrategien an den Klimawandel über die Traubenverarbeitung bis in den Keller. Das Qualitätsbewusstsein muss da ganz oben stehen. Wir müssen trotz der großen Weinbergsflächen auch kleine Partien verarbeiten, und zwar auf einem hohen Niveau, um daraus Weine zu machen, die in der Topliga mitspielen können. Wir müssen auf Kosteneffizienz und Arbeitsschutz achten. Wir haben bereits während der Weinlese Spezialisten da gehabt, die uns beraten werden. Ich plane auch, mit dem Führungsteam Exkursionen zu machen für mehr Input und Inspiration. Das sind ja alles Fragen, die nicht singulär bei den Bischöflichen Weingütern auftreten, sondern die es insgesamt in der Weinbranche gibt.

Mit 130 Hektar Fläche sind die Weingüter das größte Weingut der Region. Das ist eine besondere Verantwortung gerade bei einem momentan sehr schwierigen Markt. Wie sieht Ihr Konzept für den Bereich Marketing und Kommunikation aus?

Lübcke: Das ist der zweite Bereich. Wo und wie wollen wir unsere Weine präsentieren. Was können die Menschen, die sich für unsere Weine interessieren, bei uns erleben? Wir sind mitten in Trier, wir haben 30 000 Quadratmeter Keller. Meine Vision ist, dass wir ein Weinerlebnis schaffen und damit einen Beitrag leisten für die Region, für alle Winzer und den gesamten Weinbau, wenn wir das hier erlebbarer und fassbarer machen.

Meinen Sie damit Kellerbegehungen und -besichtigungen mit Weinproben?

Lübcke: Wir haben früher im Keller nicht nur Führungen gehabt, sondern in einem Extraraum auch große Weinproben. Das wird so nicht mehr gehen. Mit dem Schließen dieses Raumes wurden die Möglichkeiten zu Weinproben minimiert. Aber sobald die Einschränkungen durch die Corona-Situation entfallen, soll es wieder möglich sein, dass man auf Anfrage durch die Keller geführt werden kann. Die eigentliche Weinprobe würde dann in anderen Räumlichkeiten stattfinden.

Und längerfristig? Planen Sie da eine Art Vinothek?

Lübcke: Das ist sicherlich eine der großen Zukunftsfragen, die ich mir hier stellen muss. Darauf habe ich noch keine ganz klare Antwort. Dazu brauchen wir bis nächstes Jahr im Sommer. Für mich sind die Möglichkeiten, die wir haben – ein Angebot für Weingenießer und Genusstouristen zu machen, das über reine Kellerführungen hinausgeht – eine spannende Überlegung. Ich erhalte auch eindeutiges Feedback, dass erstens in Trier so etwas fehlt, und es sich zweitens bestimmt gut einfügen würde in das touristische Angebot in der Stadt. Im Umkreis entstehen ja schon attraktive Anziehungspunkte.

Und der dritte Bereich?

Lübcke: Dabei dreht es sich um den gesamten Bereich Management und Controlling. Es geht im Wesentlichen um Neustrukturierungen im Rechnungswesen und Controlling, die zur Steuerung unseres modernen Unternehmens wichtig sind. Ein anderer Aspekt ist die Stärkung der Führungskräfte wie des Kellermeisters oder der Vertriebsleiterin sowie insgesamt eine klarere Organisation aller Bereiche. Viele der Aspekte sind sehr langfristig zu sehen, daher ist die gesamte Modernisierungsphase auch auf zehn Jahre ausgelegt.

Unter Ihrem Vorgänger Weyand hat sich die Qualität der Weine kontinuierlich gesteigert. Die einschlägige Fachliteratur wie Gault Millau oder Vinum Wineguide bewertet den Betrieb mit gut bis sehr gut. Was brauchen die Weingüter jetzt am dringendsten, wenn die Qualität top ist?

Lübcke: Wir wollen in die oberste Liga vorstoßen mit den großen Lagen, die wir haben. Aber auf den Punkt gebracht, würde ich sagen, dass wir unsere großartige Geschichte erzählen müssen. Das ist wunderbares Material für alle Kommunikationskanäle. Wir können noch viel mehr nach draußen gehen, selbstbewusst auftreten. Wir haben wunderbare Weine, eine glaubhafte Geschichte, ein großes Lagenportfolio und wir haben sehr viel Leidenschaft. Viele, die uns kennen, reden zwar von unserem ungehobenen Potenzial, aber andere sagen eben, ,Bischöfliche Weingüter?, kenne ich nicht’. Das ist für mich der Schlüsselsatz. Wir müssen also dafür sorgen, dass sie die Weingüter kennen. Auch eine Empfehlung von Kollegen ist immer das Beste, was man bekommen kann.

Frau Lübcke, wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben? Und Hand aufs Herz: Wie lautet das Feedback Ihrer Mitarbeiter.