Trier Die ehemalige Robert-Schuman-Realschule, in die die Oberstufe des Humboldt-Gymnasiums am Augustinerhof seit drei Jahren ausgelagert ist, steht ab Sommer 2020 nicht mehr zur Verfügung.

Der markante Bau des Humboldt-Gymnasiums am Trierer Augustinerhof ist schon seit langem viel zu klein, um alle Schüler unterzubringen. Seit drei Jahren werden daher die rund 180 Schüler der Klassenstufen 11 bis 13 im ansonsten leerstehenden Gebäude der ehemaligen Robert-Schuman-Realschule in der Kaiserstraße unterrichtet. Zum Schuljahr 2020/21 soll mit dieser Übergangslösung Schluss sein – und ein neues Provisorium beginnen: Die Oberstufenschüler ziehen in Container auf dem HGT-Gelände um (siehe Info).

Nötig ist das, weil die Stadt das alte Realschulgebäude so gut wie verkauft hat. Und zwar an das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen. „Das Mutterhaus plant an diesem Standort eine Umnutzung zur Schulung von Pflegepersonal“, heißt es dazu seitens der Trierer Stadtverwaltung. Die Tinte unter dem Kaufvertrag ist allerdings noch nicht trocken. Die Klinik selbst hält sich daher mit einer offiziellen Bestätigung noch zurück. Das Mutterhaus sei auf der Suche nach einem „Gebäude oder einer freien Fläche, die sich für ein Bildungszentrum mit angeschlossener Verwaltung anbietet“, teilt die Pressestelle des Krankenhauses auf TV-Nachfrage mit. Der Kauf des Robert-Schuman-Gebäudes sei dabei eine „Option, die wir derzeit auf die benötigten Voraussetzungen prüfen“. Bislang sind die aktuell 180 Mutterhaus-Schüler aufgeteilt auf die Klinikstandorte Nord (Theobaldstraße) und Mitte (Feldstraße). Perspektivisch soll die Zahl der Auszubildenden auf 240 anwachsen und diese dann gemeinsam an einem Ort unterrichtet werden.