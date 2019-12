KONZERT : Sechsmal Musik zum Jubiläum

Schweich Schon einen Monat vor Silvester ist die Schweicher Pfarrei St. Martin in ein besonderes Jahr gestartet.

Gleich sechs ganz verschiedene Musikvereine und Chöre sind am Freitag in der St.-Martin-Kirche in Schweich aufgetreten – es gibt schließlich auch gleich mehrere Anlässe zu feiern: Die Pfarrei Schweich wird 450 Jahre alt, der Kirchenchor 230 Jahre und das Vokalensemble 30 Jahre. Das Konzert am Freitag eröffnete einen zwölfmonatigen Jubiläumsreigen.