Wohnungsbau : Die Rettung für 700 marode Wohnungen der Stadt Trier kann starten

Die neue Projektgesellschaft Wohnen in Trier (WIT) hat die Rechtsform einer GmbH. 49 Prozent der Anteile hält die Stadt Trier. Mehrheitseigner mit 51 Prozent ist die Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt), die bislang die städtischen Wohnungen verwaltet hat. Sie hat sich verpflichtet, in den kommenden 20 Jahren die 700 Wohnungen mit starkem Sanierungsbedarf instand zu setzen oder, falls das nicht möglich ist, Ersatz zu schaffen. Die notwendigen Investitionen werden auf 70 Millionen Euro geschätzt, die über Kredite finanziert werden sollen. Die vertragliche Regelung für die Übertragung des städtischen Wohnungsbesitzes über ein sogenanntes Nießbrauchsrecht an die neue GmBH hat eine Laufzeit von 24 Jahren.

Die Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt) ist seit 121 Jahren im Raum Trier aktiv, seit 1963 als Aktiengesellschaft. Hauptgesellschafter sind die Provinzial Versicherungen (61,68 Prozent) und die Stadt Trier (37,64 Prozent). Sie verfügt über 3200 eigene Wohnungen und verwaltet zusätzlich derzeit etwa 3000 Wohnungen für diverse Eigentümer und Eigentumsgemeinschaften sowie zahlreiche Stellplätze und Büroeinheiten. Im Jahr 2019 hat die gbt 6,45 Millionen Euro in die Instandhaltung des eigenen Wohnungsbestands investiert. Für die Stadt Trier ist die gbt derzeit bereits bei den großen Wohnungssanierungsprojekten in Mariahof und in der Magnerichstraße in Trier-West/Pallien aktiv.