Interview Die richtige Schule finden: „Wichtig ist das Votum des Kindes“

Anette Müller-Bungert Das Pädagogische Landesinstitut berät und unterstützt Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Mitarbeitende an Schulen. Ziel ist es, Schulen in ihrer Arbeit zu unterstützen, noch besser zu werden. Das Institut arbeitet in 14 Städten in Rheinland-Pfalz, darunter in Trier. Der Hauptsitz ist in Speyer.