Stadtentwicklung : Warum es in Schweich Streit über Wohnraum gibt

Die Nachfrage nach Bauland ist in Trier und im Landkreis weiter hoch. In Schweich kostet der Quadratmeter Bauland teilweise mehr als in Trier. Foto: picture alliance / Roland Weihra/Roland Weihrauch

Schweich Die Schweicher SPD reicht im Stadtrat einen Antrag für ein Konzept zur Wohnraumversorgung ein. CDU und FWG fühlen sich brüskiert und lehnen den Antrag ab. Ein Leserbrief befeuert die Debatte weiter. Der TV analysiert Hintergründe und Folgen.

Die Situation Wann Wohnraum bezahlbar ist bestimmt auch der Geldbeutel des Betrachters. In Schweich ist Bauland teilweise teurer als in Trier. Spekulationen treiben die Grundstückspreise zudem in die Höhe, stellenweise kostet der Quadratmeter Bauland schon mehr als 400 Euro. Eine Stichprobe aus dem Internet zeigt Kaltmietpreise von etwa acht Euro pro Quadratmeter bei Wohnungen mit drei oder vier Zimmern. Die Tendenz ist laut Mietspiegel des Online Anbieters Immowelt steigend. Werden sich die Schweicher das Wohnen in ihrer Heimatstadt in Zukunft also nicht mehr leisten können? Und warum haben die anderen Stadtratsfraktionen einen Antrag der SPD-Fraktion zur Diskussion eines Wohnraumkonzepts im Dezember vergangenen Jahres so vehement abgelehnt? (der TV berichtete.)