Jubiläum : Immer noch Wind in den Segeln

Trier Die Segelabteilung des Post-Sport-Vereins Trier feiert am Samstag ab 14 Uhr ihr 50-jähriges Bestehen im Yachthafen Trier-Monaise. Zum Jubiläum gibt es viele Mitmachangebote auf dem Wasser.

Zuerst entschieden sich private Segler Mitte der 60er Jahre, den Oberstau der Mosel in der Nähe des Schlosses Monaise in Trier wegen seiner Untiefen für ihr Hobby zu nutzen. Das ist an der Mosel etwas Besonderes, denn nicht überall lässt sich so gut segeln wie am Oberstau.