Neue Doku-Serie Feller Tierärztin bei neuer SAT.1-Serie – Isabelle Reissmann zwischen Dreharbeiten und Praxisalltag

Seit 20 Jahren arbeitet Isabelle Reissmann schon als Tierärztin in Fell und der Umgebung. Angefangen hat damals alles mit einer mobilen Praxis in einem extra dafür umgebauten 3,5 Tonner namens Resi, mit dem sie die kranken Tiere zuhause besucht hat. „Zwölf Stunden am Tag von montags bis freitags war ich mit Resi unterwegs“, erklärt Reissmann. „Das war für mich der erste Schritt in die Selbstständigkeit.“ 2011 eröffnete Reissmann dann ihre neue Praxis in Fell. Die Hausbesuche kamen jedoch so gut an, dass sie bis heute noch an manchen Tagen mit der mobilen Praxis unterwegs ist.