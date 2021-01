Digitales : Kreis hat moderneren Internetauftritt

Trier Die Trier-Saarburger Kreisverwaltung hat ihre Homepage komplett überarbeitet. Unter anderem ist sie nun für mobile Endgeräte optimiert.

Zuletzt war es beim Besuch der Homepage www.trier-saarburg.de bei jedem Klick zu sehen. Die Internetseite des Kreises Trier-Saarburg entsprach nicht mehr dem neuesten Stand der Technik. Besonders vielen ist es in den letzten Monaten im Jahr 2020 wohl aufgefallen, wenn sie mit dem Smartphone nach den neuesten Corona-Zahlen des Gesundheitsamts Trier gesucht haben: Die Ansicht war nicht für mobile Endgeräte optimiert, manuelles Heranzoomen des Textes und das Hin- und Herwenden des Handys waren notwendig, bis man die neuen Statistiken dann mal lesbar vor sich hatte.

Zwischen Weihnachten und Silvester war das von heute auf morgen nicht mehr der Fall: Seitdem hat die Verwaltung eine modernere Internetseite in Betrieb genommen. „Neben einem neuen Design soll vor allem der Aufbau der Seite es den Besucherinnen und Besuchern erleichtern, die passenden Informationen zu ihrem Anliegen zu finden“, erklärt Verwaltungssprecher Thomas Müller. „Aus diesem Grund wurden die Verwaltungsdienste thematisch sortiert.“

Bei der Anordnung der Themen habe man sich an der Anzahl der Bürgernachfragen nach Dienstleistungen orientiert, die im gemeinsamen Servicecenter der Stadt und des Kreises erfasst worden seien. Deshalb stehen laut Müller die Themen „Bürgerbüro“, „Führerschein“ und „Bauen“ oben auf der Seite in der Rubrik „Ihr Anliegen“. Dort finde man die wichtigsten Informationen und die Kontaktdaten der Ansprechpartner in der Kreisverwaltung.