Coronavirus : Gastronomen-Demo in Trier: „Danke, dass wir gehört werden!“

Trier Eine Demo in Corona-Zeiten. Die Trierer Gastronomen haben am Freitagmittag gezeigt, wie das funktionieren kann.

Hundertfünfzig Stühle stehen vor der Porta Nigra. Ein gedeckter Tisch – doch alles bleibt leer. „Nur leere Stühle – Was passiert mit uns?“ steht auf großen Schildern, die jeweils das Logo eines teilnehmenden Gastronomen zeigen. Jeder Stuhl steht symbolisch für eine Gast­wirtschaft in Trier. Wirte und Restaurant- oder Hotelbesitzer stehen auf dem Vorplatz der Porta Nigra, alle tragen sie einen Mund-Nasen-Schutz. Das war die Auflage dafür, dass die Demonstration stattfinden darf. Überwacht wird das alles vom Ordnungsamt, die beständig darauf hinweisen, dass genügend Abstand eingehalten wird. Denn das merkt man schon – mit dem Tuch vorm Gesicht werden die anderthalb Meter Entfernung automatisch ein wenig geringer.

Viele Passanten bleiben stehen, während die Gastronomen ein großes Banner hochhalten. Darauf ein großes Dankeschön – an die Stadt, das Land und den Bund, dass das stark von der Corona-Krise betroffenen Gastgewerbe gehört wird. Hinzu kommt der Hinweis: „Jetzt ist es Zeit, gemeinsam die Zukunft mit sinnvollen Maßnahmen zu gestalten.“ Denn gestern wurde beschlossen, dass ein Teil der Forderungen der Gastronomen erfüllt wird. So gibt es eine befristete, einjährige Senkung der Mehrwertsteuer auf generell sieben Prozent. Außerdem soll das Kurzarbeitergeld gestaffelt aufgestockt werden. Theo Thonet, der am Zurlaubener Ufer die Gasthäuser Bagatelle und Zum Paulaner betreibt, sieht der Steuererleichterung mit gemischten Gefühlen entgegen: „Erstmal müssen wir einmal sehen, dass wir unsere Läden wieder öffnen dürfen.“ Schließlich greife die Ersparnis erst, wenn man überhaupt Umsatz generiere – und die Fixkosten, die nicht unerheblich seien, blieben schließlich bestehen.

Als Thekenkraft jobbt die Studentin in einer Kneipe und sagt weiter, dass es ohne Unterstützung oder Pläne zur Öffnung für alle in der Branche vernichtend sei. Sie selbst und ihre Kolleginnen und Kollegen stehen derzeit ohne Job da. „Von uns hat niemand bisher etwas zur Überbrückung gefunden und als 450-Euro-Kräfte fallen wir nicht unter die Kurzarbeitsregelung.“

Tatsächlich ist es ein eher ungewohntes Bild, die Trierer Gastroszene so vereint zu sehen. Anja Gilbert besitzt das Café Zeitsprung im Palastgarten und freut sich über den großen Zusammenhalt. „Wenn wir wieder aufmachen dürfen, werden wir alles daransetzen, dass genug Abstand gewahrt wird und alle Auflagen umgesetzt werden.“ Die Gastronomin hofft, dass es allen bald wieder besser geht – gerade in dieser schwierigen Zeit.