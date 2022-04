Hauptmarkt-Kiosk : „Triers kleinster Hörsaal“ auf dem Hauptmarkt eröffnet

Trier Seit Beginn des Jahres steht das kleine Kioskgebäude auf dem Hauptmarkt leer. Während die Stadt einen neuen Pächter sucht, sind Universität und Hochschule dort eingezogen.

Seit Freitag steht vor dem kleinen Gebäude wieder ein Postkartenständer. „Kostenlos, aber nicht umsonst“, steht darüber. Und das soll auch für das Programm gelten, das hier in den kommenden drei Monaten geboten wird. Denn für die Zeit, in der die Stadt einen neuen Pächter sucht, haben die Universität und die Hochschule Trier die Fläche im Herzen der Innenstadt übernommen und daraus „Triers kleinsten Hörsaal“ gemacht.

Das Programm ist dabei so vielfältig wie die Forschung der Hochschulen selbst. Alleine im April, der unter dem Zeichen von Gestaltung und Kreativität stehen soll, werden etwa Papyrologen, Sinologen, Psychologen und Designer vorstellen, womit sie sich den lieben langen Tag beschäftigen: Wie lernt man am besten? Welche Weltbilder herrschen in China? Das sind nur zwei der Fragestellungen, denen sich Forscherinnen und Forscher widmen werden. „Das wird dann jeweils in einem kurzen Vortrag vorgestellt. Aber häufig werden auch Exemplare mitgebracht – also irgendetwas zum Anfassen“, erklärt Schumann.